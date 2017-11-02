Юрий Белоус: "На выставке "Футбол Маркет" ожидаем мировых звезд футбола и представителей федераций"

Президент группы компаний "Футбол Маркет" Юрий Белоус рассказал, что на футбольной выставке ожидается появление мировых звезд футбола и представителей международных федераций. Он отметил, что члены Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) также посетят выставку.

– Мы приурочили выставку к жеребьевке чемпионата мира, – сказал Белоус. – К 1 декабря в Москву приедет подавляющее большинство футбольной общественности. Поэтому мы ожидаем мировых звезд в первый и второй день мероприятия. Сорокин (генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года) сказал, что сделает все, чтобы представители федераций посетили выставку. Я думаю, что и представители РФС, и РФПЛ к нам придут. Это будет событие, которое поможет развить футбол в нашей стране.

Выставка "Футбол Маркет" пройдет в Москве в Экспоцентре с 30 ноября по 2 декабря. На ней будет обсуждаться подготовка России к чемпионату мира 2018 года, маркетинг и менеджмент футбольных клубов и многое другое. (Павел ГУРЕВИЧ)