Юри Тилеманс: "Матч за третье место для Бельгии будет делом чести"

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс отметил, что надеется сыграть в матче за третье место чемпионата мира против Англии. По его словам, команда хорошо провела чемпионат, несмотря на поражение в полуфинале от Франции (0:1).

– Матч за третье место для нас будет делом чести, – цитирует Тилеманса пресс-служба ФИФА. – Конечно, мы расстроены, что уступили в полуфинале, ведь все решил один гол. Не хочу сейчас оценивать турнир, но после длинного сезона чувствую себя хорошо. Думаю, мы провели хорошо этот чемпионат мира. Естественно, хочу сыграть с Англией, но решать будет главный тренер. Мы настроены бороться за победу в субботней встрече.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь