Юпп Хайнкес: "Боатенг восстановится к чемпионату мира"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес выразил мнение, что защитник команды Жером Боатенг успеет восстановиться к чемпионату мира-2018. 29-летний защитник сборной Германии получил повреждение приводящей мышцы левого бедра в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) 25 апреля.



- Жером, конечно, будет на чемпионате мира, - цитирует Sky Sport слова Хайнкеса.



Ранее Боатенг в своем Твиттере сообщил, что выбыл до конца сезона, но постарается поправиться к чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.



В нынешнем сезоне защитник провел за "Баварию" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Жером Боатенг: "Пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию"