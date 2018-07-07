Юные футболисты троллят Неймара. Видео

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает подвергаться насмешкам из-за своего поведения во время столкновений с другими игроками на футбольном поле. На этот раз над 26-летним форвардом посмеялись юные футболисты.

Услышав команду тренера: "Неймар", дети с криками рухнули на газон, а затем покатились по полю.

Сборная Бразилии вчера уступила Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2).

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