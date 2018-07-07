17:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юные футболисты троллят Неймара. Видео


Нападающий сборной Бразилии  Неймар продолжает подвергаться насмешкам из-за своего поведения во время столкновений с другими игроками на футбольном поле. На этот раз над 26-летним форвардом посмеялись юные футболисты. 

Услышав команду тренера: "Неймар", дети с криками рухнули на газон, а затем покатились по полю.

Сборная Бразилии вчера уступила Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2). 

Бразилия - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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