Юные футболисты троллят Неймара. Видео

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает подвергаться насмешкам из-за своего поведения во время столкновений с другими игроками на футбольном поле. На этот раз над 26-летним форвардом посмеялись юные футболисты.
Услышав команду тренера: "Неймар", дети с криками рухнули на газон, а затем покатились по полю.
Neymar masterclass.. #BRA #WorldCup 😂😂 pic.twitter.com/I97KNG27sE– The Real Casuals (@RealCasuals) 5 июля 2018 г.
Сборная Бразилии вчера уступила Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2).