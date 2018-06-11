Юмтити и Сидибе пропустят открытую тренировку сборной Франции

Защитники сборной Франции Самюэль Юмтити и Джибриль Сидибе пропустят открытую тренировку команды в понедельник в преддверии чемпионата мира по футболу. По словам главного тренера команды Дидье Дешама, они будут работать по индивидуальной программе.

Сборная Франции проведет открытую тренировку в понедельник на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области.

- Умтити и Сидибе пропустят тренировку, они будут заниматься по индивидуальной программе, - цитирует ТАСС Дешама.

На групповом этапе соперниками французов станут команды Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион "Лужники").

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