Юлия Ефимова - о победе над Испанией: "Танцуй Россия и плачь Европа!"

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова в Инстаграме поздравила сборную России и ее болельщиков с победой над Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира. Известная пловчиха опубликовала фотографию из бассейна, подписав ее строчкой из песни Глюкозы - "Танцуй Россия и плачь Европа".

Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 2 Июл 2018 в 7:06 PDT

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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