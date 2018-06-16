Юлиан Дракслер: "Важно начать выступление на ЧМ-2018 с победы"

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер считает, что его национальная команда способна обыграть Мексику в завтрашнем матче чемпионата мира-2018.

- Год назад мы уже побеждали сборную Мексики на Кубке конфедераций со счетом 4:1, однако чемпионат мира это абсолютно другая история, - цитирует Дракслера ТАСС. - За прошедший год наша команда сильно изменилась, и завтра здесь в "Лужниках" будет абсолютно другая игра. Мексиканцы любят играть в командный и коллективный футбол, они постоянно сосредоточены на игре в пас, поэтому нашей сборной нельзя даже думать о недооценке команды Мексики в завтрашнем матче.

24-летний хавбек также добавил, что для его команды очень важно начать турнир с победы.

- Если мы будем придерживаться нашего плана завтра, то обязательно победим. Не знаю, определился ли тренер со стартовым составом и выйду ли на поле я, Марко Ройс или Месут Озил и в какой расстановке. Нам очень важно начать выступление на чемпионате мира в России с победы, и мы приложим для этого все усилия. Надеюсь, что славная традиция побед сборной Германии над командой Мексики завтра продолжится, - сказал Дракслер.

Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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