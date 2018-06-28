Юлиан Дракслер: "У сборной Германии не было азарта 2014 года"

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер назвал провальным выступление команды на ЧМ-2018. Немцы проиграли Корее (0:2) и заняли четвертое место в группе.

– Трудно говорить после такого, – цитирует AFP Дракслера. – Мы не показали своей силы. Не было того огня, какой мы видели в 2014 году. Даже на тренировках это ощущалось. Не хватало азарта.

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