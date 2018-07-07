Юго Ллорис: "Обыграть Бельгию будет сложно, мы должны играть на более высоком уровне, чем с Уругваем"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис отметил, что для выхода в финал чемпионата мира его команде необходимо повышать уровень игры. Вчера французы в матче 1/4 финала обыграли Уругвай (2:0) и пробились в полуфинал, где встретятся с Бельгией.

- Надеюсь, Франция сможет вновь стать чемпионом мира. Но чтобы это сделать, нам необходимо обыграть Бельгию в полуфинале, - цитирует The Independent Ллориса. - Это будет сложно, и мы должны играть на более высоком уровне, чем в матче с Уругваем. Нам предстоит побороться с отличной командой, в составе которой играют фантастические футболисты. Надеюсь, мы готовы к этому.

Матч против Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)