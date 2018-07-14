Юго Ллорис: "Не нужно сравнивать ЧМ-2018 с Евро-2016"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис отметил, что многие игроки нынешней команды не участвовали в Евро-2016, поэтому не нужно сравнивать тот турнир с нынешнем чемпионатом мира.

На Евро-2016 "трехцветные" в финале проиграли Португалии (0:1).

- Вы не раз играли против многих хорватских футболистов. Что думаете о них?

- Как я уже сказал, Хорватия показала, что обладает отличными моральными и физическими ресурсами. На каждом этапе она проводила очень трудные матчи – и побеждала. У нашего соперника прекрасное поколение талантливых игроков и отличный коллектив.

- Это лучший момент в вашей карьере?

- Каждым моментом нужно наслаждаться. Для меня финал - это, естественно, огромная привилегия. Мы, футболисты, любим такие вызовы. Постараемся завершить чемпионат на мажорной ноте. Лучший момент или не лучший? Сложно сейчас ответить, ведь финал еще не сыгран. Но, как я уже сказал, это самый важный матч в нашей карьере.

- Субашич силен в отражении пенальти, вытащил уже две серии. Как думаете, вы сможете его затмить, если дело дойдет до 11-метровых?

- Если будут пенальти – значит, так тому и быть. Мы знаем, что Субашич замечательно сыграл на этом турнире.

- Два года назад в финале Евро-2016 было болезненное поражение от Португалии. Какие уроки извлекли из той ситуации?

- Многие наши футболисты не участвовали в том чемпионате. Тем, кто играл два года назад, справиться было тяжело – это точно. Что ж, сейчас есть возможность окончательно перевернуть страницу и написать новую историю побед. Тогда не останется никаких сожалений. Все изменилось с тех пор. Вообще не нужно сравнивать чемпионат мира с Евро-2016. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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