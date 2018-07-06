Юго Ллорис: "Наше поколение пишет новую историю"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис прокомментировал победу над Уругваем (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Голкипер допустил, что команда может стать победителем турнира.

- Мы выложились на максимум, отработали на пределе возможностей и отрабатывали на тренировках, - сказал Ллорис. - Муслера? Мне нечего сказать. У каждого свой уровень. Сегодня мы победили из-за ошибок соперника. Это футбол.

- Сложно ли было сохранить концентрацию после матча с Аргентиной?

- Конечно, тот матч был диким. Чрезвычайно открытым. Мы понимали, что с Уругваем все будет иначе. У команды Табареса есть свой стиль - пришлось дополнительно настраиваться. Хочу сказать, что раз мы вышли в полуфинал, теперь нам надо работать еще больше, чтобы показать максимальный результат.

- Франция выиграет Кубок мира?

- Давайте смотреть на вещи поэтапно. Скоро у нас определится соперник в полуфинале. Вот там и будем рассуждать.

- Вам бы с кем хотелось сыграть?

- Да, обе команды здорово играют. Показывают отличный атакующий футбол и имеют отличных исполнителей. Не знаю, кто больше нам подходит.

- Выиграть чемпионат мира - главная мечта каждого футболиста?

- Знаете, мы же уже выигрывали чемпионат мира. Но это было давно. Так что наше поколение пишет новую историю. Возможно, и мы выиграем турнир в этом году. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)