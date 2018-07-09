Юго Ллорис: "На матче Франция - Бельгия сердце Анри будет разрываться"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис выразил мнение, что ассистенту главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри будет психологически тяжело в полуфинале чемпионата мира-2018. Анри провел за сборную Франции 123 матча, забил 51 гол и выиграл в ее составе чемпионат мира-1998.

- Вы играли с Тьерри Анри, а сейчас он в штабе бельгийцев. Что думаете об этом?

- Мне посчастливилось играть с ним за сборную Франции на протяжении двух сезонов. Великий футболист, отличный человек. Немного необычно видеть его в штабе бельгийской команды. Но это его карьера. Думаю, сердце Тьерри будет разрываться. Он все еще – наш, трехцветный, поддерживает Францию. Легенда нашего футбола. Анри оставил глубокий след в истории, но работа есть работа. Знаю, что он большой профессионал и потому сделает все, чтобы помочь своей команде.

- Вы уже 10 лет играете за Францию. Сейчас у вас – лучшая сборная?

- Играл со многими великими игроками. Были разные периоды, их сложно сравнивать. Но сейчас мы понимаем, что способны на все. Есть футболисты с опытом и невероятно талантливое новое поколение. Это сочетание должно привести нас к успеху. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)