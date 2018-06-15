Юго Ллорис: "Мы не фавориты"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис поделился своими впечатлениями от чемпионата мира и ответил на вопросы журналистов накануне матча группы С Франция – Австралия.

– Очень приятно принять участие в чемпионате мира в России, – начал Ллорис. – У нас большие ожидания от этого турнира, но их надо подтвердить их своей игрой. Подготовка уже в прошлом. Завтра будет официальный матч.

Мы изучили австралийцев, и я думаю, что наши индивидуальные качества позволят нам контролировать ход игры. Мы готовы к разным ситуациям.

– Завтра вы будете играть в час дня, что не совсем обычно. Ваш распорядок дня как-то изменится?

– Не вижу каких-то проблем. Мы перестраиваемся по митанию, да и вообще на крупных турнирах такое часто встречается. Мы проснемся с определенным психологическим возбуждением, и я думаю, что утро пройдет очень быстро.

– Франция – один из фаворитов чемпионата мира. Это хорошо или создает какое-то давление?

– Мы не считаем себя фаворитами, здесь есть большие сборные: Бразилия, Испания и другие. Мы не забегаем вперед, а идем шаг за шагом. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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