Юго Ллорис: "Мы можем быть довольны, но никакой эйфории"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис остался доволен игрой отборочного турнира ЧМ-2018 с Голландией (4:0). По его словам, французы полностью превзошли соперника.

– Это был идеальный вечер, – цитирует AFP Ллориса. – Особенно с учетом поражения Швеции от Болгарии. Теперь нам осталось довершить начатое. Мы облегчили себе игру, быстро поведя в счете. Но развивать успех долго не удавалось, а это опасный счет. Один удар мог все изменить. Поэтому мы не останавливались, от начала до конца не сбавляли оборотов. Наша команда доминировала над голландцами. Мы можем быть довольны, но никакой эйфории.