Юго Ллорис: "Франция могла лучше держать мяч"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис доволен победой над Перу (1:0) во втором туре группового турнира ЧМ-2018. Эта победа вывела французов в 1/8 финала.

– Это была игра на высшем уровне с очень хорошим агрессивным соперником, как мы и ожидали, – цитирует A Bola Ллориса. – Нам удалось сохранять спокойствие и четкость в ключевые моменты матча. Мы контролировали ситуацию. Могли лучше держать мяч, конечно, чтобы забить второй гол. Но в целом команда сыграла дисциплинированно.

Блестящий матч провел Мбаппе. Он был хорошо и в атаке, и в обороне. Канте тоже проявил себя как лидер. Он очень ценен в контроле и отборе мяча.

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