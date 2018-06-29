Юго Ллорис: "Это нормально, что все вокруг говорят о Месси"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис поделился ожиданиями от завтрашнего матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.

- Мы чувствуем напряжение. Мы надеемся на победу и на продолжение путешествия. Это правильно, что все вокруг говорят о Месси. Это самый высокий уровень. Он держит его уже много лет. Аргентина с Месси получает огромное внимание. Аргентина сильна. У них есть желание дойти до конца. Есть все предпосылки для большого матча. Нам нужно быть на уровне.

- Но у вас есть Гризманн. Может, это будет его матч?

- В отношении Гризманна внимание тоже понятно. Он прекрасно играл на Евро и хотел бы отметиться на ЧМ. С точки зрения статистики он начал скромно, но он сконцентрирован на победе Франции. Каждый удар и каждый пас на этой стадии могут быть последними. Нам нужно отодвинуть игру.

- После матча с Данией было очень много критики.

- Мы профессионалы. Сейчас речь не об анализе. Цель была - выйти с первого места. Но в последние 15 минут Дания усложнила нам жизнь. Этот результат устроил обе команды. Но амбиции и цели у нас есть. Мы хотим продолжить авантюру и приключения.

- Говорят, что основной фактор сборной Франции - это оборона. Это так?

- Да. Нам нужна прочная оборона. Во все прежние времена Франция играла на больших турнирах за счет сильной обороны. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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