Юго Ллорис: "Дешам был капитаном-чемпионом. Постараемся повторить его успех"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 с Уругваем (2:0) затруднился ответить на вопрос, помогает или нет его команде опыт главного тренера Дидье Дешама, который был капитаном национальной команды на победном домашнем ЧМ-1998, передает из Нижнего Новгорода спецкор "СЭ" Артем АГАПОВ. Следующей соперник французов определяется в игре Бразилии и Бельгии в Казани.

– Даже не знаю, как это влияет на нашу команду. Да, у нашего тренера есть этот великолепный опыт победы на чемпионате мира в качестве капитана сборной. Это единственный наш успех, причем добытый во Франции, – сказал Ллорис. – Разумеется, мы постараемся найти способ его повторить. Но прежде чем думать о трофее, нужно сфокусироваться на следующем матче – сыграть полуфинал. Причем на уровне даже выше, чем сегодня.

Кто бы нам ни достался, Бразилия или Бельгия, это большие футбольные нации, сильные команды с фантастическими игроками. Так что будет большая битва. Нужно быть к ней готовыми.

Впереди еще два матча. Посмотрим, посмотрим. Нужно думать о сопернике, но более важно концентрироваться на своей игре. И идти от матча к матчу.

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