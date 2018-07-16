Йозеф Блаттер сделал комплимент России за выдающийся чемпионат мира

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что Россия провела выдающийся чемпионат мира. По его словам, в конце финала между Францией и Хорватией (4:2) небо плакало. Напомним, во время церемонии награждения пошел сильный ливень.

Напомним, что один из голов в ворота хорватов был забит с пенальти, который главный арбитр матча Нестор Питана назначил после просмотра видеоповтора. Ранее Блаттер не раз критиковал систему видеопосмощи арбитрам (ВАР).

– Выдающийся чемпионат мира! Мои комплименты уровню его организации и особенно России! В концовке (финала) небо плакало о Хорватии и о решении ВАР, – написал Блаттер в Твиттере.