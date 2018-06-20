Йозеф Блаттер: "Русские вложили в ЧМ-2018 душу. Все замечательно!"

Во вторник в Москву из Цюриха прилетел Йозеф Блаттер, экс-президент Международной федерации футбола, во многом благодаря кому наша страна получила право принять чемпионат мира-2018. Швейцарец, у которого сложились добрые отношения с "СЭ", побеседовал с корреспондентом нашего издания.

В частности, он дал оценку турниру и прокомментировал отношение к нему англичан.

- Конечно, до приезда я мог судить о том, что происходит, только извне. Между прочим, для меня это уже 11-й чемпионат мира. В организации десяти предыдущих я участвовал - физически и психологически. В чемпионате мира-2018 я был задействован только в самом начале - когда происходили выборы страны-хозяйки. Но, естественно, я внимательно следил за всем, что происходило в последние годы. И за первыми днями турнира тоже. Все замечательно! Впечатляюще! На стадионах и за их пределами. Мировое первенство смотрят по всей планете. Процент зрителей выше, чем когда-либо. Русские вложили свою душу. Это чувствуется. И все идет отлично, чему я очень рад.

- Мне жаль британцев, поверивших своим СМИ и не приехавшим в Россию. Не так много английских фанатов.

- Всех в мире счастливыми не сделаешь. И не забывайте: ЧМ-2018 хотели проводить именно англичане. И они немало сделали, чтобы его получить. Но проиграли в первом же раунде голосования. В Англии должны научиться проигрывать.

- Как долго вы пробудете в России в этот раз?

- Меня пригласили господин Путин и оргкомитет. Об этом было известно еще пару лет назад. Побываю в Москве и Санкт-Петербурге. А в конце недели вернусь домой. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Полная версия интервью - здесь.

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