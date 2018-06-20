Йозеф Блаттер: "Неприятно, что делали с Неймаром. Но Бехрами - теперь герой в Швейцарии"

Во вторник в Москву из Цюриха прилетел Йозеф Блаттер, экс-президент Международной федерации футбола, во многом благодаря кому наша страна получила право принять чемпионат мира-2018. Швейцарец, у которого сложились добрые отношения с "СЭ", побеседовал с корреспондентом нашего издания.

В частности, он кратко прокомментировал матч сборных Бразилии и Швейцарии (1:1), воздержавшись от оценки действий арбитра, который засчитал гол Цубера, подтолкнувшего Миранду.

- На самом деле мне запомнился не этот эпизод. Неприятно было смотреть на то, что делал Бехрами с Неймаром, как он весь матч обходился с бразильцем. Это неправильно. Но в Швейцарии Бехрами теперь герой, - отметил Блаттер. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Полная версия интервью - здесь.

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