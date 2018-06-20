Йозеф Блаттер: "Неприятно, что делали с Неймаром. Но Бехрами - теперь герой в Швейцарии"

Во вторник в Москву из Цюриха прилетел Йозеф Блаттер, экс-президент Международной федерации футбола, во многом благодаря кому наша страна получила право принять чемпионат мира-2018. Швейцарец, у которого сложились добрые отношения с "СЭ", побеседовал с корреспондентом нашего издания.
В частности, он кратко прокомментировал матч сборных Бразилии и Швейцарии (1:1), воздержавшись от оценки действий арбитра, который засчитал гол Цубера, подтолкнувшего Миранду.
- На самом деле мне запомнился не этот эпизод. Неприятно было смотреть на то, что делал Бехрами с Неймаром, как он весь матч обходился с бразильцем. Это неправильно. Но в Швейцарии Бехрами теперь герой, - отметил Блаттер. (Александр БОБРОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Полная версия интервью - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Неймар Сантос
- Йозеф Блаттер
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Миранда
- Стивен Цубер
- Валон Бехрами