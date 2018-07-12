Йозеф Блаттер: "Надеюсь, ВАР не помешает финалу ЧМ-2018"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поздравил сборные Франции и Хорватии с выходом в финал чемпионата мира и выразил надежду, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) не испортит решающий матч. Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве, на стадионе "Лужники".

- Поздравляю финалистов чемпионата мира: Францию - одного из фаворитов и Хорватию - команду, которая преподнесла самый большой в истории. Отдельные поздравления президенту Хорватского футбольного союза (Давору) Шукеру, победителю молодежного чемпионата мира-1987 в составе Югославии. Надеюсь, ВАР не помешает финалу.

Напомним, на ЧМ в России ВАР используется впервые. Ранее Блаттер заявлял, что использовать подобную систему на крупном соревновании преждевременно.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)