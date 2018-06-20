Йозеф Блаттер: "Футбол - не собственность ФИФА. Его нельзя продать за 25 миллиардов"

Во вторник в Москву из Цюриха прилетел Йозеф Блаттер, экс-президент Международной федерации футбола, во многом благодаря кому наша страна получила право принять чемпионат мира-2018. Швейцарец, у которого сложились добрые отношения с "СЭ", побеседовал с корреспондентом нашего издания.
В частности, Блаттер прокомментировал предложение нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино в обмен на 25 миллиардов долларов США от спонсоров создать два новых турнира - расширенный чемпионат мира для клубов и мировую Лигу наций для сборных.
- Нельзя продавать ФИФА! Это невозможно. И нельзя продавать то, что тебе не принадлежит, - отметил Блаттер. - Футбол - не собственность ФИФА и ее президента. Футбол принадлежит всему миру. Им увлекаются и занимаются 2 миллиарда человек. Кроме того, неправильно, когда доходы и выгоду могут получить только ограниченное число команд и клубов. А как же календарь? И как быть со здоровьем футболистов, с нагрузками? Есть риск, что футбола станет слишком много. (Александр БОБРОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Полная версия интервью - здесь.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/