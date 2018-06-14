Йозеф Блаттер: "Чемпионат мира - не самое подходящее место для VAR"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) не стоило внедрять на таком крупном международном турнире, как чемпионат мира.
- Я ничего не имею против VAR, но это не совсем то, о чем мы в свое время просили телевидение, - цитирует RT Блаттера. - Чемпионат мира – не самое подходящее место для подобного эксперимента, ведь систему необходимо протестировать в менее значимых турнирах. А сейчас получается, что большинство судей, а также игроков столкнутся с ней впервые. Поэтому эта инициатива вызывает у меня большие сомнения.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/522727-blatter-fifa-chempionat-mira