Йозеф Блаттер: "Бразилия, Германия, Испания и Франция выйдут в полуфинал чемпионата мира"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в интервью RT рассказал, какие команды выйдут в полуфинал чемпионата мира.

– Что вы ожидаете увидеть на мундиале? За кого вы будете болеть?

– На чемпионат меня пригласил Владимир Путин, и для меня это большая честь. У меня есть свое мнение о том, какие команды могут дойти до полуфинала.

– Какие?

– Это четыре сборные, которые я могу распределить по конкретным местам. Назову их в алфавитном порядке: Бразилия, Германия, Испания и Франция.

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