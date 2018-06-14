Йозеф Блаттер: "Бразилия, Германия, Испания и Франция выйдут в полуфинал чемпионата мира"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в интервью RT рассказал, какие команды выйдут в полуфинал чемпионата мира.
– Что вы ожидаете увидеть на мундиале? За кого вы будете болеть?
– На чемпионат меня пригласил Владимир Путин, и для меня это большая честь. У меня есть свое мнение о том, какие команды могут дойти до полуфинала.
– Какие?
– Это четыре сборные, которые я могу распределить по конкретным местам. Назову их в алфавитном порядке: Бразилия, Германия, Испания и Франция.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/522727-blatter-fifa-chempionat-mira