Йосип Пиварич: "Сборная Хорватии играла компактно, этого командам не хватало на ЧМ-2018"

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич рассказал, что помогло его команде дойти до финала ЧМ-2018. В финальном поединке хорваты уступили сборной Франции (2:4).

- Конечно, фарт очень важен на таком большом турнире, но важно и наличие команды. Мы были очень хорошей компактной командой, бились друг за друга, и каждый матч играли, как последний. На ЧМ-2018 было много хороших команд, но им не хватало компактности. Это то, что было у сборной Хорватии. Я думаю, это самая главная причина того, что мы дошли до финала, - цитирует игрока "Футбол 24".

- Можно сказать, что у Хорватии сейчас "золотое поколение"?

- Считаю, что да. Ведь это большое достижение в истории хорватского футбола. Хотя, конечно, в 1998 году у Хорватии также была замечательная команда. Тогда в полуфинале Франции, возможно, где-то и повезло, но все равно они выиграли и вышли в финал.