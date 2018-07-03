Йосип Дрмич: "Швейцарии попалась Швеция, и мы должны были проходить ее"

Нападающий сборной Швейцарии Йосип Дрмич после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от Швеции (0:1) отметил, что у команды не было моментов. По его словам, у него почти не было свободного пространства.

– Мы очень расстроены итогом матча, – отметил Дрмич. – Я бы не сказал, что это был нечестный результат. К сожалению, игра у нас сломалась, почти ничего не получилось в атаке. Не было ни одного хорошего момента, чтобы забить. Было тяжело, потому что наша команда сильнее, у нас была лучше тактика.

– Против шведской обороны было тяжело играть?

– Да, у меня почти не было свободного пространства, я получал мало мячей. У меня был всего один момент, чтобы ударить.

– Как считаете, 1/8 финала для этого поколения игроков – потолок?

– Не знаю, что и сказать. Такое случается, что мы вылетаем рано. В этот раз нам попалась Швеция, и мы должны были проходить ее. Но сделать этого нам не удалось. Это реальность. (Игорь НОВИКОВ)

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