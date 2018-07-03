"Йон, покорми кота, я на чемпионате мира!" Найден самый крутой плакат турнира

Неизвестная болельщица сборной Англии с помощью плаката попросила своего благоверного позаботиться о коте, пока сама девушка находится на чемпионате мира.
- Йон, покорми кота, - гласит надпись на плакате девушки. - Я буду дома через две недели. Люблю тебя.
Отметим, что в эти минуты Англия играет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии. После двух основных и одного дополнительного тайма счет равный - 1:1.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча Колумбия - Англия.
🤞#threelions pic.twitter.com/bD363gpTkj– England (@England) July 3, 2018