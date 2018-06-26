Йоахим Лев: "Я поддерживаю систему ВАР"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед последним матчем в группе против Кореи на ЧМ-2018 заявил, что у его команды нет эйфории, а также отметил, что поддерживает использование системы ВАР.



– В Казани очень жарко. Это как-то влияет на игроков?

– Да, конечно. Если завтра будет плюс 30, то могут возникнуть определенные проблемы. Но вы, видели, что в Сочи в матче против Швеции мы хорошо двигались во втором тайме. Там тоже была жара.

– Какова атмосфера в команде после победы над сборной Швеции?

– После игры с Мексикой в команде было подавленное состояние. Ноль очков после первого матча – это создает определенное давление. Совсем другое было после матча со Швецией, потому что мы забили гол на последних секундах. Но эйфории не было, мы понимали, что это всего лишь одна победа. К матчу с Кореей готовились в рабочем настроении. Мы готовимся без эйфории. Помним, как в 2014 году после победы 4:0 над португальцами мы сыграли 2:2 с Ганой.

– Как вы относитесь к системе видеопомощи судьям?

– Я ее поддерживаю полностью. Как мы видим, на этом чемпионате система VAR используется очень правильно, корректно. Если она будет продолжаться использоваться так же, то я только за. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч Корея – Германия состоится в Казани 27 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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