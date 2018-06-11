Йоахим Лев: "Во время чемпионата я не чувствую никакого давления"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что не испытывает давления на чемпионате мира. По его словам, он получает наслаждение и заряжается энергией.

– Во время чемпионата я не чувствую никакого давления извне, – цитирует Лева Sport.es. - Я наслаждаюсь, ведь нет ничего прекраснее чемпионата мира. Тут ты играешь, чтобы получить все или ничего. Здесь я чувствую себя максимально расслабленным. Я люблю турниры, здесь я заряжаюсь энергией. Напряжение в эти недели спадает.

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