Йоахим Лев: "Вагнер критикует не меня, а игроков сборной"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал решение нападающего "Баварии" Сандро Вагнера завершить карьеру в национальной команде после непопадания в состав на чемпионат мира-2018. Футболист, отказываясь от сборной, сообщил: "Кажется, что мой образ жизни, моя открытость, честность и прямота не подходят тренерскому штабу сборной".

– Считаю, что такие слова Сандро – не критика меня или тренерского штаба, а других игроков сборной, – приводит Kikker слова Лева. – Он выставил все так, будто другие футболисты – идиоты, которые никогда не высказывают свое мнение. Что должны думать Джером Боатенг или Матс Хуммельс? Это совершенно возмутительно.

Реакция Вагнера чрезмерна. Все, кто нас знают, подтвердят: тренерский штаб сборной Германии просит игроков высказываться и критиковать, быть честными и открытыми.