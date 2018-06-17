Йоахим Лев: "В первом тайме мы играли плохо"

Главный тренер сборной Германии после поражения от Мексики (0:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира признал, что до перерыва его команда играла очень плохо, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Михаил Гончаров.

- Поражение в первом туре – сильный удар?

- Конечно, мы разочарованы. Это дебютная игра, мы уступили, для нас это ненормально и непривычно. Ведь мы почти на всех турнирах всегда побеждали на старте. Что ж, нужно смириться, извлечь главное из этого урока.

В первом тайме мы играли плохо. Надо это признать. Мы показывали не наступательный футбол с быстрыми передачами, теряли мяч, открывали зоны. Приходилось слишком много бегать. После перерыва мексиканцы стали действовать глубоко, но мы смогли создать гораздо больше голевых моментов. Только футболисты промахивались, иногда принимали поспешные решения.

Мы знали, что фланговые игроки Мексики очень сильны в дриблинге и скорости, поэтому надо обязательно оставаться с подстраховкой. Но в итоге на бровках мы допустили просчеты, тот же Лосано постоянно совершал резкие выпады. Это стало главной проблемой.

Да, мы разочарованы, но проанализируем все и с завтрашнего дня будем продолжать работу. Придержимся нашей общей тактической линии, но усовершенствуем кое-какие моменты. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018