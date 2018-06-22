Йоахим Лев: "В матче с Мексикой Германия была не такой самоуверенной, как прежде"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подчеркнул, что его подопечным не хватило уверенности в стартовом матче группового турнира чемпионата мира против Мексики (0:1). Во втором туре действующие чемпионы мира сыграют со Швецией.

- Наше главное оружие – наша энергетика, - цитирует "Р-Спорт" Лева. - Против Мексики мы выглядели совсем другой командой, мы были уже не такими самоуверенными как прежде. Чемпионат мира показал, что не все фавориты тут находятся на самом высоком уровне, но настрой и сила являются необходимым компонентом для успеха.

Физически моя команда в форме. Во второй тайме с мексиканцами у меня не было ощущения, что мы уступаем в физике. Конечно, нам было больно проиграть Мексике. Мы допустили ошибки, но проанализировали их. Думаю, на поле реакция нашей команды на то поражение будет правильной.

Если бы было так легко выиграть чемпионат мира два раза подряд, это бы много раз случалось. Так что логично, что нам сейчас нелегко. Но мы продемонстрируем свою реакцию, покажем, что можем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. Самое главное – завтрашний день.

Германия - Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское)