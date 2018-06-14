Йоахим Лев: "Увольнение Лопетеги - очень серьезное потрясение для сборной Испании"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с аналогичного поста в сборной Испании. Специалиста заменил Фернандо Йерро.

- Это было сюрпризом для меня. Такое решение – очень серьезное потрясение, это может повлечь за собой неспокойствие внутри команды, - цитирует немца "Р-Спорт".- Насколько я помню, у Йерро есть тренерский опыт, он был помощником тренера в "Реале", в "Валенсии" он, по-моему, работал. Надо помнить, что Испания – сыгранная команда, со своей философией, там игроки сильнейших клубов. Испания на протяжении многих лет играет на очень высоком уровне. Думаю, вряд ли испанцы потеряют в классе и стиле из-за случившегося.

Лопетеги был уволен после того, как стало известно о его назначении главным тренером мадридского "Реала".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018