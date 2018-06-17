Йоахим Лев: "Уверен, мы пробьемся в плей-офф"

Главный тренер сборной Германии после поражения от Мексики (0:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира выразил уверенность, что бундестим сделает выводы и все равно выйдет в 1/8 финала турнира.

- Ожидали, что мексиканские футболисты столь сильны индивидуально?

- Да, естественно. Мы это и так знали. Мексика в последние годы всегда играла в таком стиле, быстро переключалась с обороны на атаку, проводила быстрые выпады. Плюс мексиканы умеют обращаться с мячом, они эксперте в этом деле. А мы же допускали до перерыва слишком много потерь, что привело к проблемам. Играли все-таки с очень скоростным соперником.

- Не кажется ли вам, что Германия немного недооценила соперника?

- Не знаю, это надо детально анализировать. Мы знали, что надо быть собраннее в первой части чемпионата, но почему-то нервничали. Лишь во втором тайме все изменилось.

- После матча с Саудовской Аравией вы говорили, что пока плохая "физика", а с Мексикой будет лучше. Не видите сейчас проблем с готовностью игроков?

- Я не видел никаких физических недостатков во втором тайме. Давили, очень хотели сравнять счет, но не удалось. Просто в первой половине мы играли неправильно.

- В прошлом году здесь, в России, ваша молодая сборная Германии сыграла очень здорово на Кубке конфедераций, в том числе разгромила Мексику. Более опытная команда же сегодня той же Мексике уступила... Может, надо было сделать ставку на молодость?

- У нас и сейчас не слишком старая сборная. В прошлом году на Кубке конфедераций была совершенно иная ситуация. Мексика действовала от обороны и играла гораздо хуже, чем сегодня. Просто нельзя сравнивать.

- Три из четырех последних чемпионов мира выбывало из турнира уже после групповой стадии. Почему так?

- Не знаю, почему так случалось у других команд. Нам же такая участь точно не грозит. Мы пробьемся в плей-офф. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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