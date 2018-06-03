Йоахим Лев: "Поражение от Австрии меня разозлило"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Австрии (1:2).

- Поражение меня разозлило, потому что не были выполнены многие установки. В первом тайме мы действовали поэтапно, но затем упустили инициативу, и многое уже не получалось, - цитирует тренера официальная группа сборной Германии Вконтакте. - Мы передвигались только по флангам и отдали мяч Австрии. Предстоит еще много работы.

В составе немецкой команды весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.

Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.

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