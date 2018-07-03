Йоахим Лев о продлении контракта со сборной Германии: "Благодарен за доверие, несмотря на обоснованную критику"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что ценит доверие Немецкого футбольного союза, который ранее продлил контракт с 58-летним. Ранее Лев подвергся критике из-за вылета национальной команды с чемпионата мира, немцы не смогли выйти из группы впервые истории.

- Я крайне благодарен за доверие, которое оказывает мне Немецкий футбольный союз, несмотря на обоснованную критику моей работы после вылета команды с чемпионата мира. Мне было важно знать, что меня еще поддерживают, и я готов ответить тем же, - цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза Лева. - Мое разочарование по-прежнему огромно, но теперь я хочу заняться перестройкой команды с той же нескончаемой мотивацией. Мы будем анализировать произошедшее вместе с игроками, все обсудим, и приступим к работе. Все это требует определенного времени, но мы уложимся до начала нового международного сезона в сентябре.

Новый контракт Лева рассчитан до 2020 года.