Йоахим Лев: "Нам важно выиграть у Кореи в два мяча"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед заключительным матчем в группе F ЧМ-2018 против Кореи поделился ожиданиями от игры.

– Господин Лев, вызывает озабоченность состояние Томаса Мюллера. Что с ним? И как включить его в игру?

– После матча с Мексикой мы говорили с Томасом, анализировали его игру по видео. Он из тех футболистов, которые могут глубоко анализировать свои действия и вносить в них изменения. Томас остается для нас важным игроком.

– Вы заменили Езила в игре со шведами. Выйдет ли он против сборной Кореи?

– Да. После матча со шведами Месут здорово работал на тренировках. Вообще, у меня в распоряжении 18 игроков. Себастьян Руди пропустит матч из-за перелома носа, это слишком серьезная травма, чтобы форсировать его возвращение. А Боатенг дисквалифицирован из-за удаления. Но сможет играть Матс Хуммельс.

– По какому принципу вы определяете состав: по нынешнему их состоянию или по тому, кому вы доверяете?

– Это зависит и от физической формы, и от того, как футболист сыграл предыдущий матч, и от индивидуальных особенностей игрока. Да, у меня есть свои принципы при определении стартового состава.

– Вы явный фаворит матча с Кореей. На ваш взгляд, это так?

– У нас есть информация о наших соперниках, и нам важно победить с разницей в два мяча – вот что я могу сказать. Что касается другой игры нашей группы, то я оставляю ее за скобками. Нам надо сделать свое дело. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч Корея – Германия состоится в Казани 27 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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