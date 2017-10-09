Йоахим Лев: "Мустафи может пропустить значительный период времени"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что защитник Шкодран Мустафи, скорее всего, получил небольшой разрыв мышцы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Азербайджана (5:1). Специалист добавил, что игрок может пропустить значительный период времени.

- У Мустафи, кажется, небольшой разрыв мышцы или мышечного волокна, – приводит The Telegraph слова Лева. – В любом случае, из-за этого он может пропустить значительный период времени.

Отметим, что в текущем сезоне в чемпионате Англии Мустафи провел пять матчей за "Арсенал", часть игр он также пропустил из-за проблем со здоровьем.