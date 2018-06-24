07:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Йоахим Лев: "Матч со Швецией стал настоящим детективом"


Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу своей команды над Мексикой в матче второго тура чемпионата мира. Немцы оказались сильнее со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное время.

- Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство. Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть, - цитирует ТАСС Лева. - До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент.

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