Йоахим Лев: "Матч со Швецией стал настоящим детективом"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу своей команды над Мексикой в матче второго тура чемпионата мира. Немцы оказались сильнее со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное время.



- Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство. Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть, - цитирует ТАСС Лева. - До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент.

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