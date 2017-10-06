Йоахим Лев: "Германия уверенно довела дело до победы"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы над Северной Ирландией в отборочном матче чемпионата мира отметил, что его подопечные контролировали игру и уверенно довели дело до победы. По словам наставника, бундестим хорошо защищалась и не совершала фолов.

- Мы довольны результатом, хотя пришлось потрудиться, - приводит Немецкий футбольный союз слова Лева. - Северная Ирландия сосредоточилась на обороне, поэтому для нас было важно забить гол как можно быстрее. Конечно, это сыграло в нашу пользу. Вскоре мы еще раз отличились. После этого мы контролировали игру и уверенно довели дело до победы. Гол Руди был просто потрясающим. Их вратарь не имел шансов. Второй тайм был не таким захватывающим, как первый, но этого можно было ожидать. Мы хорошо защищались и не совершали фолов.