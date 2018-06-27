Йоахим Лев: "Германия не заслужила выхода в плей-офф"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после вылета своей команды с чемпионата мира отметил, что сборная не заслуживала плей-офф. Немцы проиграли команде Кореи (0:2) в решающем матче групповой стадии турнира.

- Что это было?

- Сейчас тяжело сказать. Мы разочарованы. Мы выбиты из турнира и разочарование огромное. Нам надо поздравить соперников. На этом турнире мы не заслужили второго чемпионства. Мы не заслужили титула и плей-офф. Мы хотели победить, но не было возможности повести в счете. После 70-й минуты мы поняли, что шведы ведут и нам стало не хватать легкости. Пропал класс и динамика. Мы заслужили вылета. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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