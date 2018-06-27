Йоахим Лев: "Германия думала, что на ЧМ сможет "нажать кнопку" и добавить"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда сделала все, что могла. Сегодня немцы проиграли команде Кореи в решающем матче группового этапа чемпионата мира (0:2) и не попали в плей-офф турнира.

- Вы вели себя высокомерно перед чемпионатом мира. Что вы скажите теперь?

- Мы сильно тренировались. Эти два матча против Австрии и Саудовской Аравии были не очень важными. Мы думали, что сможем нажать на кнопку и включить другую скорость. Мы были убеждены, что как только начнется турнир, то все сработает. Я не виню игроков. Мы давили, бились. Делали все, что могли, но не сработало. После первого гола мы просто упали духом и все поняли.

- Вчера вы хвалили видеоарбитра, что думаете сегодня?

- Сегодня это был решающий фактор матча. Я не видел повтор. Не знаю, верное было решение или нет. Я думаю, что не было паса от нашего игрока. С бровки мне казалось, что был офсайд, но если судьи приняли решение, то они правы. Они видели момент лучше меня.

-Для Германии наступили черные времена?

- Что вы говорите? Последние 12 лет мы всегда были в четверке сильнейших. Да, есть грусть и разочарование, но у нас есть талантливые игроки с огромным потенциалом. Нужно сделать выводы и идти дальше. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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