Йоахим Лев: "Фанаты внесли свой вклад в победу МЮ

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после разгромной победы над Норвегией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (6:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил, что команда исправилась за матч с Чехией.

- Мы видели в Штутгарте насколько хорош футбол, насколько веселым он может быть, - цитирует Bild Лева. - На стадионе была отличная атмосфера с самого начала, очень хорошая публика, которая поддерживала каждого игрока нашей команды и внесла свой вклад в нашу победу.

В первом тайме мы блестяще играли и имели множество возможностей для взятия ворот. Мы оказали большое давление, у нас была нацеленность на голы, чтобы исправится за игру с Чехией. Команда попыталась сохранить темп во второй половине и не дать никаких сопернику шансов. Так что это была замечательная история.

Трансляция матча Германия - Норвегия