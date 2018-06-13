Йоахим Лев: "Езил пока не совсем готов, хотя и рвется в игру"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что команде нравятся Ватутинки, где живет и тренируется бундестим, а также рассказал, кто сыграет в первом матче немцев на чемпионате мира с Мексикой 17 июня.

- Нужен день-другой, чтобы привыкнуть к атмосфере, настроиться. У нас есть здесь все условия, которые нам необходимы, - цитирует "Р-Спорт" Лева. - Здесь очень хороший тренировочный центр, до него недалеко ехать, поэтому я считаю, что мы сможем здесь спокойно и сконцентрировано готовиться к матчам. Мексика? Я пока не могу сказать, кто войдет в состав на игру с Мексикой. Езил пока не совсем готов, хотя и рвется в игру. Но по состоянию на сегодняшний день никаких проблем у него нет. Шансы у него неплохие. Состав мы определим в субботу, а пока будем тренироваться, и я посмотрю, кто в какой форме находится. Нужно провести 3-4 тренировки, чтобы вынести вердикт.

Напомним, немцы на чемпионате мира сыграют в группе F. Не считая Мексики, им предстоит встретиться с командами Швеции (23 июня) и Кореи (27 июня).

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