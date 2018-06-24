Йоахим Лев ел козявки во время матча ЧМ-2018 со Швецией

Неприятный инцидент с участием тренера Йоахима Лева случился во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Швеции (2:1).



На 24-й минуте встречи бутсой по лицу получил полузащитник "бундестим" Себастьян Руди. После этого телеоператоры переключились на Лева. Специалист, по всей видимости в состоянии стресса, поковырялся в носу и съел свои козявки.



Ранее столь дурная привычка была замечена за Левом еще в 2010 году. А после Евро-2016 специалист и вовсе получил прозвище "нюхач" после того, как в игре с Украиной засунул руку в штаны, а потом понюхал ее.

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