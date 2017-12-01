Йоахим Лев: "Цель сборной Германии - заложить основу для защиты титула чемпионов мира"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что его команда попала в интересную группу по итогам жеребьевки чемпионата мира-2018. Он также добавил, что немцам важно заложить основу для защиты титула.

Соперниками Германии по группе F стали команды Мексики, Швеции и Кореи. Напомним, немцы являются действующими чемпионами мира.

– Это очень интересная группа. Наша цель – заложить основу для защиты титула чемпионов мира, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Лева.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира