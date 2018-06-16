Йоахим Лев: "Амбиции Германии с ЧМ-2014 не изменились"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уверен в успешном старте своих подопечных на чемпионате мира-2018. Действующие чемпионы мира проведут первый матч на ЧМ-2018 17 июня против Мексики.

- За последние 70-80 лет никому не удавалось выиграть 2 титула чемпионов мира подряд, ведь соперники быстро развиваются, а в составе победителей порой происходят какие-то сбои, игроки уходят из команды, заканчивают карьеру, - цитирует "Р-Спорт" Лева. - Но в том, что касается наших амбиций, тут ничего с чемпионата мира в Бразилии не изменилось. И я чувствую, как с каждым днем растет градус напряжения. Чувствуется, что ситуация уникальная.

Для футболиста не может быть ничего лучше, чем играть на чемпионате мира, и, естественно, игроки чувствуют это напряжение. Но на таких турнирах надо идти шаг за шагом. Мы сейчас думаем о Мексике, и я уверен, что нас ждет хороший старт на турнире.

Германия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)