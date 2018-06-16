Йоахим Лев: "7:1 в полуфинале ЧМ бывает раз в жизни"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что не рассчитывает на повторение разгромной победы над Бразилией в полуфинале чемпионата мира-2014. Немцы победили хозяев турнира со счетом 7:1, а в финале обыграли Аргентину 1:0.

- Я все же реалист. В полуфинале мы выиграли со счетом 7:1, такое раз в жизни происходит, - цитирует "Р-Спорт" Лева. - Это был замечательный день для нас, но не думаю, что подобное повторится. Да и в полуфинале самое главное победить, без разницы с каким счетом.

Каждая топ-команда стала за четыре года сильнее, в том числе и бразильцы, французы, испанцы. Мы должны признавать сильные стороны других команд, в чем-то они работают лучше, чем мы, мы должны думать, в чем нам надо прибавить. Меня часто просят сравнить по силе тот и этот составы. В 2014 году у нас была неплохая команда, некоторые те игроки по-прежнему в нашем составе. Но уже нет Лама и еще некоторых ключевых футболистов.

Сборная Германии проведет первый матч на чемпионате мира-2018 17 июня против Мексики.

Германия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)