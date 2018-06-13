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Йерро провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной Испании


Сборная Испании провела вечернюю тренировку в Краснодаре. Командой впервые в качестве главного тренера руководил Фернандо Йерро.

Специалист был назначен на этот пост сегодня, после увольнения Хулена Лопетеги. Бывший тренер покинул команду из-за того, что вел переговоры с "Реалом" за спиной руководства федерации. Мадридский клуб объявил о подписании контракта во вторник.

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