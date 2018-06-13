Йерро провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной Испании

Сборная Испании провела вечернюю тренировку в Краснодаре. Командой впервые в качестве главного тренера руководил Фернандо Йерро.

Специалист был назначен на этот пост сегодня, после увольнения Хулена Лопетеги. Бывший тренер покинул команду из-за того, что вел переговоры с "Реалом" за спиной руководства федерации. Мадридский клуб объявил о подписании контракта во вторник.

📸 Первая тренировка сборной Испании под руководством Фернандо Йерро



Как считаете, получится у нового тренера?🤔#ЧМ2018 pic.twitter.com/21aBZIXunD – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 13 июня 2018 г.

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