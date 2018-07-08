Йерро покинул пост спортивного директора Федерации футбола Испании и тренера сборной

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила об уходе Фернандо Йерро с поста спортивного директора. Специалист исполнял обязанности главного тренера сборной Испании во время ЧМ-2018, где испанцы проиграли в 1/8 финала России в серии послематчевых пенальти. Этой должности он также лишился.

Как говорится в заявлении RFEF, Йерро отказался возвращаться на должность спортивного директора, поэтому контракт с ним был расторгнут. Йерро занимал этот пост с 2007 по 2011 год и с ноября 2017 года. Тренерские обязанности он взял на себя после отставки Хулена Лопетеги накануне старта ЧМ-2018.